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Fred resmen Fenerbahçe'de! Sarı lacivertliler KAP'a bildirdi...

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Fred resmen Fenerbahçe’de! Sarı lacivertliler KAP’a bildirdi...

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir ısrarla istediği Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Fred'in transferi bitirdi. Sarı lacivertliler Fred transferini KAP'a bildirdi. İşte detaylar...

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