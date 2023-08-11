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Fenerbahçe bombayı patlattı! Cengiz Ünder geliyor

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Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
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Fenerbahçe bombayı patlattı! Cengiz Ünder geliyor

Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Fred'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'le anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, transferde bir bomba daha patlattı. Fred transferini bitiren Sarı-Lacivertliler, bir süredir gündeminde yer alan Cengiz Ünder'in kadroya katılması konusunda da gerekli anlaşmayı sağladı.

Fenerbahçe, transferde yeniden gaza basmış durumda. Sarı-Lacivertliler, Fred transferi konusunda anlaşma sağladıktan sonra Cengiz Ünder transferini de bitirdi.

FRED İLE DÜN ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Fenerbahçe, dün Manchester United ve Fred ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-Lacivertliler, transferi için anlaşma sağladığı Brezilyalı yıldızı İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye transferinin önünde bir engel kalmayan Fred'in yarın (12 Ağustos Cumartesi) İstanbul'da olması bekleniyor.

BİR MÜJDE DE CENGİZ TRANSFERİNDE GELDİ

Fred transferini bitiren Sarı-Lacivertliler, bir süredir listesinde yer alan Cengiz Ünder'i kadroya katmak adına da yoğun bir mesai harcıyordu. Daha önce bitme noktasına gelen transferin bonservisin ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle askıda olduğu belirtiliyordu.

Bu kez Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde sorunları ortadan kaldırdı ve milli yıldızın transferinin önünde engel kalmadı.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerde bulunduğu Marsilya ile Cengiz Ünder transferi konusunda gerekli anlaşmayı sağladığını duyurdu.

Transferin bittiğini duyuran Romano, milli oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık testleri adına İstanbul'a geleceğini açıkladı. Fenerbahçe Fred ile birlikte Cengiz Ünder'in de transferini kısa süre içerisinde açıklamaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ VE GELİŞ TARİHİNİ DUYURDULAR

Cengiz Ünder konusunda sağlanan anlaşmaya ilişkin detayları Fransız basınından RMC Sport paylaştı. Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki anlaşmanın 15 milyon Euro olduğu belirtiliyor.

Türkiye'ye dönmekten memnuniyet duyduğu belirtilen Cengiz Ünder'in bu akşam saatlerinde Türkiye'ye uçacağı ifade edilmekte.

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