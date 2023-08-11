Fenerbahçe bombayı patlattı! Cengiz Ünder geliyor

BİR MÜJDE DE CENGİZ TRANSFERİNDE GELDİ

Fred transferini bitiren Sarı-Lacivertliler, bir süredir listesinde yer alan Cengiz Ünder'i kadroya katmak adına da yoğun bir mesai harcıyordu. Daha önce bitme noktasına gelen transferin bonservisin ödeme planındaki anlaşmazlık nedeniyle askıda olduğu belirtiliyordu.

Bu kez Fenerbahçe, Cengiz Ünder transferinde sorunları ortadan kaldırdı ve milli yıldızın transferinin önünde engel kalmadı.