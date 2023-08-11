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Galatasaray'a orta sahanın kralı geliyor! Eşinin aslan paylaşımı ortaya çıkardı

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Galatasaray’a orta sahanın kralı geliyor! Eşinin aslan paylaşımı ortaya çıkardı

Paris Saint Germain futbolcusu Leandro Paredes'in Galatasaray'a transferi için görüşmeler ilerliyor. Geçtiğimiz sezon Juventus'ta kiralık olarak oynayan Paredes'in Galatasaray'a geçişi için kulüpler anlaşma aşamasında. Arjantinli yıldızın eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşım ise iddiaları güçlendirdi. İşte transferin detayları...

Galatasaray, transfer atağını sürdürüyor. Son olarak Tete'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sıradaki hedeflerinin Paredes ve Rashica olduğu ifade ediliyor. Kulüp, transferdeki hamleleriyle dikkat çekiyor. Uzun süredir transferi için uğraş verilen Arjantinli orta saha Parades için yeni gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY'DAN PARADES'E YENİ TEKLİF

29 yaşındaki oyuncu için PSG ile anlaşan sarı-kırmızılıların, Paredes'le mali şartlarda anlaşma sağlamak için yeni bir teklif hazırladığı belirtildi.

Yıldız futbolcunun yumuşaması ile sürecin olumlu sonuçlanacağına dair beklentinin yükseldiği kaydedildi.

PARADES'İN EŞİNDEN ASLAN PAYLAŞIMI

PSG'in yıldız oyuncu Leandro Parades'in eşinin çocuklarıyka yaptığı aslan paylaşımı...

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