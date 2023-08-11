Galatasaray’a orta sahanın kralı geliyor! Eşinin aslan paylaşımı ortaya çıkardı

Galatasaray, transfer atağını sürdürüyor. Son olarak Tete'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, sıradaki hedeflerinin Paredes ve Rashica olduğu ifade ediliyor. Kulüp, transferdeki hamleleriyle dikkat çekiyor. Uzun süredir transferi için uğraş verilen Arjantinli orta saha Parades için yeni gelişmeler yaşanıyor.