Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-0
Son dakika haberi... Trendyol Süper Lig'in açılış maçında evinde Antalyaspor'u konuk eden Trabzonspor, rakibini 1-0 mağlup etti. 8. dakikada Abdulkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Denswill, kafayla vurduğu topu ağlarla buluşturdu ve maç tek golle sona erdi.
Trendyol Süper Lig'de uzun süren hasret sona erdi. 2023-2024 sezonunda ilk düdük Trabzonspor ile Antalyaspor arasındaki mücadeleyle çaldı. Papara Park'ta oynanan sezonun ilk karşılaşmasında Zorbay Küçük düdük çaldı.
Son resmi maçına 65 gün önce Başakşehir karşısında çıkan ve geçen sezonu 57 puanla 6. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Nuri Şahin'in ekibi Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.
TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇININ ÖZETİ
1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük sezonun ilk düdüğünü çaldı, karşılaşma ve 2023-2024 sezonu resmen başladı!
İLK TEHLİKELİ ATAK!
6' Visca bu kez sol taraftaydı, çizgiye inip yay üzerine çıkardı, Bakasetas önünde seken topa vurdu fakat isabetsiz.
GOL!
9' Abdülkadir sol kanattan korneri kullandı, Denswill'den çok net kafa vuruşu ve top ağlarda!
14' Kullanılan kornerde Ömer Toprak'ın vuruşu üstten auta gitti.
33' Zymer Bytyqi çevirdiği top savunmadan sekti dönen topu Bünyamin Balcı çok uzaklardan vurdu top auta gitti.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
DİREK!
48' Fırtına gole çok yaklaştı! Abdülkadir Ömür serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Umut Bozok adeta uçarak kafayı vurdu top yan direkten auta gitti.
52' Denswil'in kaptırdığı topta atağa kalkan Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt ile karşı karşıya çok net bir fırsatı değerlendirmedi.
63' Kullanılan köşe vuruşunda Ömer Toprak'ın arka direkteki kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı.
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