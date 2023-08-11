Trabzonspor-Antalyaspor maç sonucu: 1-0

DİREK!

48' Fırtına gole çok yaklaştı! Abdülkadir Ömür serbest vuruşu kullandı, ceza alanında Umut Bozok adeta uçarak kafayı vurdu top yan direkten auta gitti.

52' Denswil'in kaptırdığı topta atağa kalkan Antalyaspor Erdoğan Yeşilyurt ile karşı karşıya çok net bir fırsatı değerlendirmedi.

63' Kullanılan köşe vuruşunda Ömer Toprak'ın arka direkteki kafa vuruşu Uğurcan'da kaldı.