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Son dakika | Tete resmen Galatasaray'da

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Son dakika | Tete resmen Galatasaray’da

Son dakika haberi...Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray bir transferi daha açıkladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ile de görüşen Brezilyalı yıldız oyuncu Tete'yi renklerine bağladı.

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