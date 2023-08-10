Fenerbahçe avantajı kaptı!
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u Ülker Stadyumu'nda ağırlayacak. Yeni transferlerin performansı merakla beklenen müsabakada, Fenerbahçe farklı bir galibiyet elde ederek turu büyük ölçüde garantilemeyi hedefliyor. Karşılaşmada hakemlik görevini Robert Jones üstlenecek. Gözler, kritik maçın sonucunda olacak. İşte, Fenerbahçe Maribor canlı maç izlemek için detaylar...
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Maribor'u sahasında ağırlayacak. Sarı-lacivertliler, bu kritik maçı kazanarak deplasmanda oynanacak rövanş maçına avantajla çıkmayı hedefliyor. İki takımın da ilk 11'leri mücadele öncesi belli oldu. Fenerbahçe taraftarları, heyecanla bu önemli karşılaşmayı bekliyor.
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile Maribor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
FENERBAHÇE MARIBOR İLK 11'LER
F.Bahçe: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Zajc, İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can, King, Dzeko.
Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.
FENERBAHÇE - MARİBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe - Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de oynanacak. Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabaka S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
AVRUPA'DA 257. MAÇ
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ
UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.
İNGİLİZ HAKEM ROBERT JONES DÜDÜK ÇALACAK
Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.
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