10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Real Madrid’e Thibaut Courtois’dan kötü haber

Real Madrid’e Thibaut Courtois’dan kötü haber

SPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
ABONE OL
Real Madrid’e Thibaut Courtois’dan kötü haber

İspanyol ekibi Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’nın sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.

İspanya LaLiga'da yeni sezon yarın oynanacak iki maç ile başlayacak.

Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Real Madrid'e Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde ameliyat olacak Courtois'nın uzun süre formasından uzak kalması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA