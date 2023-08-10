Real Madrid’e Thibaut Courtois’dan kötü haber
İspanyol ekibi Real Madrid, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois’nın sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini duyurdu.
İspanya LaLiga'da yeni sezon yarın oynanacak iki maç ile başlayacak.
Sezonun başlamasına kısa bir süre kala Real Madrid'e Belçikalı file bekçisi Thibaut Courtois'dan kötü haber geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli kalecinin sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği belirtildi.
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