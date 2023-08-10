Adana Demirspor-Osijek maçı saat kaçta hangi kanalda | Adana'da tarihi maç
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Hırvatistan ekiplerinden Osijek ile karşı karşıya gelecek. UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında seyircisi önünde Osijek'i mağlup etmek isteyen Adana Demirspor, rövanş maçı öncesi avantajı kapmak istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor yarın Osijek ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2. eleme turunda Cluj'u eleyen Adana Demirspor, play-off maçları öncesinde Osijek karşısında da galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR-OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TV8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
KARŞILAŞMAYI GÜRCİSTANLI HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.
RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
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