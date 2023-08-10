Adana Demirspor-Osijek maçı saat kaçta hangi kanalda | Adana’da tarihi maç

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor yarın Osijek ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2. eleme turunda Cluj'u eleyen Adana Demirspor, play-off maçları öncesinde Osijek karşısında da galibiyet alıp taraftarını sevindirmek istiyor. Peki, Adana Demirspor-Osijek maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?