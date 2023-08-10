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Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal'ın planı hazır

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’ın planı hazır

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u konuk ediyor. Peki Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayıyor. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

Süper Lig'de geçen sezonu ikinci tamamlayarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde eden sarı-lacivertli ekip, organizasyona 2. eleme turundan başladı. Sezona yeni teknik direktörü İsmail Kartal yönetiminde giren Fenerbahçe, bu turda Moldova temsilcisi Zimbru'yu 5-0 ve 4-0'lık skorlarla eledi.

Maribor ise Slovenya Ligi'ni 3. sırada bitirerek 3. numaralı kupaya katılım hakkı aldı. Birinci eleme turunda Malta'nın Birkirkara takımını 1-1 ve 2-1'lik skolarla geçen Maribor, 2. eleme turunda Lüksemburg ekibi Differdange'yi 1-1'in rövanşında uzatmada 4-3 yenerek tur atladı.

Sloven temsilcisi, ülkesinde 2. haftası geride kalan ligde 6 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

MUHTEMEL 11
Altay, Osayi-Becao-Peres-Ferdi, İsmail-Crespo, Kent-Szymanski-Tadic, Dzeko

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskokovic, Urata, Repas, Lorber, Lausic, Brnic, Kolar, Jakupovic

KADRO

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, UEFA'ya bildirilen kadroda şu isimler bulunuyor:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.



FENERBAHÇE-MARIBOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Maribor maçı yarın saat 21.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan yayınlanacak.

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