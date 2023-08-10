Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta hangi kanalda? İsmail Kartal’ın planı hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Maribor'u ağırlayıyor. Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.