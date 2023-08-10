Neftçi Bakü-Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş'ten büyük sürpriz
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı yayın bilgileri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş bu akşam deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda karşılaşacak. Peki Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
Neftçi Bakü-Beşiktaş UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı için geri sayım devam ediyor. Maç öncesinde futbolseverler maçın yayın bilgilerini sorguluyor.
Avrupa macerasına 3. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışında bıraktı. 3. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşen Beşiktaş adını play-off turuna yazdırırsa Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?
NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı 10 Ağustos Perşembe saat 20:00'de başlayacak. Mücadele Haber Global ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayımlanacak. Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı aynı zamanda S Sport Plus ekranlarından da yayınlanacak.
NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Neftçi Bakü: Brkic, Buludov, Yuri, Tamas, Aliev, Ataa Jaber, Mahmudov, İsrafilov, Saief, Ozobic, Lebon
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip Uysal, Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar
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