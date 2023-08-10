Neftçi Bakü-Beşiktaş saat kaçta hangi kanalda? Şenol Güneş’ten büyük sürpriz

Avrupa macerasına 3. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, KF Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla saf dışında bıraktı. 3. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile eşleşen Beşiktaş adını play-off turuna yazdırırsa Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Peki Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?