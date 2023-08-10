Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı hız kesmenden devam ediyor. Fenerbahçe, turnuvanın 3. Eleme Turu'nda Slovenya'nın başarılı ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta, hangi kanalda?