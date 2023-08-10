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Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta? 10 Ağustos FB - Maribor maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Canlı yayın bilgileri

"Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında taraftarı önünde Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. Peki, Fenerbahçe-Maribor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçın detayları...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı hız kesmenden devam ediyor. Fenerbahçe, turnuvanın 3. Eleme Turu'nda Slovenya'nın başarılı ekibi Maribor ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik eşleşme öncesinde futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Maribor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda 10 Ağustos Perşembe günü sahasında Slovenya'nın Maribor takımıyla mücadele edecek.

Müsabakada, İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 10 Ağustos 2023 Perşembe günü Ülker Stadı'nda yapılacak maçı Jones yönetecek.

Ülker Stadyumu'nda yapılacak müsabakanın S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

Jones'in yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM YÖNETECEK

Karşılaşmada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ile Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Müsabakanın rövanşı, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'da oynanacak.

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