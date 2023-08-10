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Galatasaray'da sürpriz transfer! Leicester City'den Wout Faes'e teklif...

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Galatasaray’da sürpriz transfer! Leicester City’den Wout Faes’e teklif...

Galatasaray, Wout Faes için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini Leicester'a iletti. 25 yaşındaki Belçikalı stoper için olumlu rapor verildi. Leicester geçen sezon Wout Faes'e 17 milyon Euro bonservis ödemişti.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Galatasaray için sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray, Wout Faes için satın alma opsiyonlu kiralık teklifini hazırladı ve Leicester City ile temasa geçti.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Galatasaray scout ekibinin uzun yıllardır takip ettiği 25 yaşındaki Belçikalı stoper için olumlu rapor verildi.

17 MİLYON EURO'YA ALINDI

Leicester geçen sezon Wout Faes'e 17 milyon Euro bonservis ödemişti. Belçika mili takımında 5 kez forma giyen savunma oyuncusu, geçtiğimiz sezon 39 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asist kaydetti.

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