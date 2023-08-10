Beşiktaş, Neftçi’yi deplasmanda 3-1 yendi

ANTE REBİC SÜRE ALABİLİR

UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan start veren Kartal, bu turda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek bir üst tura yükselmişti. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, Azerbaycan temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Siyah Beyazlılar için top koşturmuş olacak.