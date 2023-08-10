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Beşiktaş, Neftçi'yi deplasmanda 3-1 yendi

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Giriş Tarihi: 10.08.2023 Güncelleme Tarihi: 10.08.2023
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Beşiktaş, Neftçi’yi deplasmanda 3-1 yendi

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş, bugün Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'ye konuk oluyor. Vincent Aboubakar liderliğinde sahaya çıkacak olan Kara Kartal, galibiyetle tur kapısını aralayarak avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Maç heyecanı, futbolseverlerin gözü bu akşam Bakü'de olacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Beşiktaş, bugün deplasmanda Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlılar, bu akşamki galibiyetle 17 Ağustos Perşembe günü sahasında daha avantajlı bir pozisyonda mücadele etmeyi hedefliyor. Takımın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, maçta gözlerin çevrildiği isim olacak. Aboubakar'ın performansı ve attığı goller, Beşiktaş'ın tur umutlarını şekillendirecek. İşte, Neftçi Bakü Beşiktaş canlı maç...

NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ 11'LER:

Neftçi Bakü: Brkic, Qarayev, Tamas, Salahli, Buludov, Matias, Makhmudov, Ozobic, Israfilov, Hacıyev, Jaber

Beşiktaş: Mert, Rosier, Onana, Colley, Umut, Onur, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar

NEFTÇİ BAKÜ-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bu akşam Neftçi Arena'da oynanacak Neftçi Bakü-Beşiktaş maçı maçı saat 20.00'de başlayacak ve Haber Global'den şifresiz yayınlanacak.

AVRUPA'DA 233. RANDEVU

Siyah-Beyazlı futbol takımı bu akşam Neftçi Bakü karşısında Avrupa kupalarında 233. maçını oynayacak. Kartal, daha önce çıktığı 232 müsabakada 86 galibiyet, 47 beraberlik ve 99 yenilgi yaşadı. Söz konusu maçlarda 304 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 347 gol gördü.

ANTE REBİC SÜRE ALABİLİR

UEFA Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan start veren Kartal, bu turda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla geçerek bir üst tura yükselmişti. Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Arthur Masuaku ile fiziksel olarak henüz hazır olmayan Rachid Ghezzal ve Cenk Tosun, Azerbaycan temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Şenol Güneş'in şans vermesi halinde yeni transfer Ante Rebic ise ilk kez Siyah Beyazlılar için top koşturmuş olacak.

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