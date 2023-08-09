09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Son dakika | İşte Trendyol Süper Lig'in 1. haftasını yönetecek hakemler

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Son dakika | İşte Trendyol Süper Lig’in 1. haftasını yönetecek hakemler

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak...

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