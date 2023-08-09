09 Ağustos 2023, Çarşamba
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Cüneyt Çakır Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na getirildi

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Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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Cüneyt Çakır Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı’na getirildi

Eski FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Gürcistan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı'na getirildi.

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