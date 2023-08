Fenerbahçe hocası İsmail Kartal’dan flaş Galatasaray’a transfer olan Tete ile ilgili flaş sözler: Hiçbir zaman...

FERDİ KADIOĞLU'NUN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Son maçta iyi bir performans ortaya koyduk. Umarım yarın da aynı performansı göstereceğiz. Maribor, Zimbru'dan biraz daha güçlü bir takım. Zor bir maç olacak ancak biz taraftarımızla savaşımızı vereceğiz.

Hedefimiz; oynadığımız her turnuvada başarılı olmak ve kupalar kazanmak. Yeni oyuncularımızda takıma katkı sağlıyor, bu rekabetin daha iyi olmasını sağlıyor. Şu an her şey iyi ve pozitif gidiyor, umarım böyle devam eder.