Fenerbahçe hocası İsmail Kartal’dan flaş Galatasaray’a transfer olan Tete ile ilgili flaş sözler: Hiçbir zaman...

"CENGİZ ÜNDER VE MERİH DEMİRAL..."

Cengiz Ünder ve Merih Demiral ile ilgili burada bir şey söylemem doğru değil. Fenerbahçe karakterini ortaya koyacak oyuncuların peşindeyiz. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda çalışmalarını sürdürüyorlar.

(Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleri hakkında): Bunlar küçük söylemler. Türk takımlarının Avrupa arenasında birbirlerini desteklemesi gerekiyor. Bizim hedefimiz ülke puanını yükseltmek. Avrupa'da mücadele eden tüm Türk takımlarını destekliyoruz.