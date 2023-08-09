09 Ağustos 2023, Çarşamba
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde de durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay gibi yıldızlarla güçlendirirken; Fenerbahçe'ye transferde bir çalım daha attı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.
Giriş Tarihi: 09.08.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 17:10
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