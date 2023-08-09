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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, transferde de durmak bilmiyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Angelino, Kerem Demirbay gibi yıldızlarla güçlendirirken; Fenerbahçe'ye transferde bir çalım daha attı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Tete'yi 5 yıllığına renklerine bağladı.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 17:10 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 17:10
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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Galatasaray, Shakhtar Donetsk'te yıldızını parlatan ve Lyon ile Leicester City'de kiralık olarak forma giyen Tete'yi renklerine bağladı. Aslan, Brezilyalı yıldızı RAMS Park'a getirerek 4+1 yıllık sözleşmeyi imzalattı. Galatasaray'ın Tete transferini kısa süre içinde KAP'a açıklaması bekleniyor.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

İŞTE TETE TRANSFERİNDE YAŞANANLAR
Ukrayna'daki savaş sebebiyle Tete, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Boşa çıkan Brezilyalı yetenek için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-lacivertliler, Tete ve menajeriyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamadı.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir. Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir. Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır." denildi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

GALATASARAY ANLAŞTI
Fenerbahçe'nin bu açıklamasından dakikalar sonra Tete'nin Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler gündeme bomba gibi düştü. Sarı-kırmızılıların, Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Tete'nin transferi için hukuki incelemeler yaptığı belirtildi.

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Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye bir çalım daha! İkinci Zaha vakası! Tete 5 yıllık sözleşmeyi imzaladı

FESHETME HAKKI BULUNUYOR
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle FIFA'nın verdiği izinle kontratını feshetme hakkı bulunan genç yıldız hakkında yapılan hukuki soruşturma neticesinde, ortada herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi.