Galatasaray’da Sergio Oliviera’ya talip! İspanya’ya gidebilir...

OLİVİERA AYRILIĞI ONAYLADI

İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Habere göre Sergio Oliveira da ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

Haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.