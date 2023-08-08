Galatasaray'da Sergio Oliviera'ya talip! İspanya'ya gidebilir...
Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Galatasaray'da Portekizli yıldız orta saha Sergio Oliveira'ya Celta Vigo talip oldu. Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak.
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Porto'dan kadrosuna kattığı Sergio Oliveira, Celta Vigo'nun radarında. Teknik direktörlüğünü Rafael Benitez'in yaptığı Celta Vigo'nun Portekizli futbolcunun transferi için girişimlere başladı iddia edildi.
OLİVİERA AYRILIĞI ONAYLADI
İspanyol basınında yer alan habere göre Celta Vigo, Galatasaray'da bekleneni veremeyen Oliveira için sarı-kırmızılılarla kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Habere göre Sergio Oliveira da ayrılığa yeşil ışık yakmış durumda. Rafael Benitez'in tecrübeli futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu haberin detayında yer aldı.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI
Haberde olası Oliveira transferinin maliyetiyle ilgili detaylara yer verilmedi. Galatasaray, Portekizli futbolcuyu geçtiğimiz sezonun başında Porto'dan 3 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Sergio Oliveira sarı-kırmızılılardan yıllık 2 milyon 750 bin euro kazanıyor.
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