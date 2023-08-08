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UEFA'dan Beşiktaş'a Masuaku müjdesi

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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UEFA’dan Beşiktaş’a Masuaku müjdesi

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında kırmızı kart gören Arthur Masuaku'nun cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.

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