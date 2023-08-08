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Galatasaray'da Morutan'a İtalya'dan teklif! 6 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Galatasaray’da Morutan’a İtalya’dan teklif! 6 milyon euro...

İtalyan ekibi Palermo, Galatasaray'ın genç oyuncusu Olimpiu Morutan'ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sarı kırmızılılar satın alma opsiyonu olarak 6 milyon euro istiyor. İşte detaylar...

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