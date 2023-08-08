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Son dakika | Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'da

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Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Son dakika | Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul’da

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri bugün...İngiliz yıldız Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a indi.

İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i görüşmeleri sürdürmek için İstanbul'a getirdi.

Londra'dan kalkan uçakla saat 17.20'de İstanbul Havalimanı'na gelen Chamberlain, daha sonra konaklayacağı otele doğru hareket etti.

29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı ekibe imza atması bekleniyor.

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