Fransızlar transferden vazgeçti! Yunus Akgün Galatasaray’da kalıyor...

Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.