Fransızlar transferden vazgeçti! Yunus Akgün Galatasaray'da kalıyor...
Nantes'in Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedemediği ve 23 yaşındaki futbolcunun dosyasını kapattığı iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.
TRANSFER DOSYASI KAPATILDI
Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi.
7 MİLYON EURO İSTENİYOR
Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi.
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