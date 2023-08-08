08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fransızlar transferden vazgeçti! Yunus Akgün Galatasaray'da kalıyor...

Fransızlar transferden vazgeçti! Yunus Akgün Galatasaray'da kalıyor...

SPOR
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
ABONE OL
Fransızlar transferden vazgeçti! Yunus Akgün Galatasaray’da kalıyor...

Nantes'in Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için yaptığı görüşmelerde ilerleme kaydedemediği ve 23 yaşındaki futbolcunun dosyasını kapattığı iddia edildi. İşte detaylar...

Galatasaray forması giyen ve adı son dönemde özellikle Avrupa'dan ekiplerle anılan Yunus Akgün için yeni bir haber gündeme geldi. Fransız basınında yer alan habere göre, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilenen takımlardan biri olan Nantes'in bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.



TRANSFER DOSYASI KAPATILDI

Nantes'in Yunus Akgün için yaptığı transfer görüşmelerinde ilerleme kaydedemediği aktarıldı. Fransız ekibinin bu nedenle milli futbolcunun transfer dosyasını kapattığı belirtildi.

7 MİLYON EURO İSTENİYOR

Yunus Akgün'ün piyasa değerinin 7 milyon euro olduğu hatırlatıldı. Galatasaray'ın da genç oyuncusu için bu rakama yakın bir bedel talep ettiği iddia edildi.



SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA