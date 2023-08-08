Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Olimpija Ljubljana-GS maç sonucu
Galatasaray, temsilcimizin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadele, Galatasaray'ın play-off öncesindeki kritik adımlarından biri olarak öne çıktı. Futbolseverler, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının sonucunu araştırıyor. Peki Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray, temsilcimizin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadele, Galatasaray'ın play-off öncesindeki kritik adımlarından biri olarak öne çıktı. Futbolseverler, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının sonucunu araştırıyor. Peki Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşı karşıya geldi.
Sarı kırmızılı temsilcimiz 3-0 önde.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçını izlemenin şifresiz bir yolu bulunmamaktadır. S Sport Plus tarafından belirlenen aylık üyelik ücretini ödeyerek maçı takip edebilirsiniz.
OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY İLK 11'LER:
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Sualehe, Elsnik, Fedida, Ratnik, Muhamedbegovic, Bristric, Seslar, Posavec, Rui Pedro
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu
MÜCADELEYİ İSVEÇLİ HAKEM YÖNETECEK
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.
OLİMPİJA LJUBLJANA GEÇTİĞİMİZ SEZONU ŞAMPİYON TAMAMLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan sarı-kırmızılı ekip, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı.
Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
ZANİOLO'NUN DURUMU BELİRSİZ
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo'nun durumu belirsizliğini koruyor.
Geçen hafta Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçı öncesinde kasığında ağrı hisseden Zaniolo'nun Olimpija Ljubljana'ya karşı forma giymesi beklenmiyor.
Zaniolo'nun dışında UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.
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