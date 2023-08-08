Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Olimpija Ljubljana-GS maç sonucu

Galatasaray, temsilcimizin deplasmanda Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Bu önemli mücadele, Galatasaray'ın play-off öncesindeki kritik adımlarından biri olarak öne çıktı. Futbolseverler, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının sonucunu araştırıyor. Peki Ljubljana-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

OLİMPİJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Slovenya şampiyonu Olimpija Ljubljana ile Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşı karşıya geldi.