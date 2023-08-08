Fenerbahçe’den çılgın Merih Demiral planı!

20 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Ancak diğer taraftan alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe, Milli stoperi istediğini bizzat kendisine iletti. Kulübü, 25 yaşındaki stoper için en az 20 milyon Euro istiyor. Inter, henüz bu rakamları vermeye sıcak bakmıyor.