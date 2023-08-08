Fenerbahçe'den çılgın Merih Demiral planı!
Transferin hareketli takımlarından Kanarya'da operasyonlar sürüyor. Ancak Fenerbahçe görüşmelerde aceleci davranmıyor. Merih Demiral için Sarı-Lacivertliler doğru mali açılarda anlaşabilmek için pusuda bekliyor.
Sarı-Lacivertliler, UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu 3. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacağı Slovenya ekibi Maribor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Şu anda tek hedef Sloven ekibi karşısında galibiyet alarak rövanş öncesi avantajı kapmak. Ancak başta yönetim olmak üzere teknik heyetin de gözü transferde...
Başkan Ali Koç ve kurmayları, teknik direktör İsmail Kartal'ın raporları doğrultusunda operasyonlarına devam ediyor. Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala gaza basan Kanarya'da milli futbolcu için düğmeye basılmıştı.
INTER'DEN TEKLİF BEKLİYOR
Atalanta'dan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılan Merih Demiral, transferde önceliği Inter'e vermiş durumda... İtalya'da kalmak isteyen Merih, Milano temsilcisinin kendisi için Atalanta'ya yapacağı resmi teklifi bekliyor.
20 MİLYON EURO İSTİYORLAR
Ancak diğer taraftan alt yapısından yetiştiği Fenerbahçe, Milli stoperi istediğini bizzat kendisine iletti. Kulübü, 25 yaşındaki stoper için en az 20 milyon Euro istiyor. Inter, henüz bu rakamları vermeye sıcak bakmıyor.
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