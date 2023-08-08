İşte Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri! Okan Buruk'tan sürpriz gelebilir...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya deplasmanda konuk olacak. Sarı kırmızılılar İstanbul'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor peşinde. İşte maçın muhtemel 11'leri...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak.
ASLAN ZALGİRİS'İ DEVİRDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine 2. turdan başlayan Galatasaray, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 2-2 ve 1-0 sonuçlanan maçlarla eledi.
LUDOGORETS'İ ELEDİLER
Slovenya temsilcisi ise 1. eleme turunda Letonya ekibi Valmiera'yı 2-1'lik skorlarla geçti. Olimpija Ljubljana, 2. eleme turunda ise Bulgaristan'ın Ludogorets takımını 1-1 ve 2-1 tamamlanan müsabakalar sonucunda saf dışı bıraktı. Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.
MAÇIN HAKEMİ İSVEÇ'TEN
Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.
SARI-KIRMIZILI TAKIMIN UEFA LİSTESİ
Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu.
GALATASARAY-OLİMPİJA LJUBLJANA MAÇI MUHTEMEL İLK 11
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Barış Alper Yılmaz, Olivieira, Torreira, Mertens, Bakambu.
Okan Buruk'un dün yapılan antrenmanı mide ve baş ağrısı şikayetiyle yarıda bırakan Torreira'nın toplaması durumunda 11'de başlatması bekleniyor.
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