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Galatasaray Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ağustos Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2023 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023
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Galatasaray Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda? 8 Ağustos Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı şifresiz mi, nereden izlenir?

"Galatasaray Olimpija maçı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray, Olimpija ile sahada karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Olimpija Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte, maçın ayrıntıları...

"Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçı hangi kanalda?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 1-0 yenerek tur atlamıştı. Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile eşleşti. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Olimpija maçı nereden, nasıl izlenir?

GS OLİMPİJA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana, geçen sezon şampiyon olduğu ve bu sezon ilk 2 haftası geride kalan Slovenya 1. Futbol Ligi'nde birer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek. Marcus Lundgren Klitte ile Niklas Nyberg'nin yardımcı hakemlik görevini üstleneceği müsabakanın dördüncü hakemi Granit Maqedonci olacak.

HAKEM EKİBİ BELLİ OLDU

Galatasaray ile Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçını İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, 8 Ağustos Salı günü Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Stozice Stadı'nda oynanacak karşılaşmada İsveçli Ekberg'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Mehmet Culum ile Niklas Nyberg üstlenecek.

RÖVANŞ MÜSABAKASI NE ZAMAN?

Mücadelenin rövanşı ise 16 Ağustos Çarşamba günü RAMS Park'ta oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz belli değil.

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