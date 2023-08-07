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Fenerbahçe'den taraftarları üzen haber: Dünya yıldızı Tete'nin yeni adresi Galatasaray mı?

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Fenerbahçe’den taraftarları üzen haber: Dünya yıldızı Tete’nin yeni adresi Galatasaray mı?

Fenerbahçe ve Galatasaray arasından yaşanan transfer savaşı bitmek bilmiyor. Süper Lig'de son günlerde transferde hareketli günler yaşanırken, ezeli rakip Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda rekabete girdi. Ancak Fenerbahçe yönetimi geçtiğimiz saatlerde sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir haber duyurdu. Son dakika yapılan açıklamada; Tete'nin kulübe önerildiği ancak şartlar uymadığı için transferden vazgeçildiği aktarıldı.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fenerbahçe'den Brezilyalı futbolcu Tete'nin transfer durumu hakkında açıklama geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA!

Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.

Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır.

TETE KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Gremio altyapısında başladı.

Sırasıyla Shakhtar Donetsk, Olympique Lyon ve Leicester City formaları giydi. 23 yaşındaki futbolcu, forvet hattında sağ kanat olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri 25 milyon euro...

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