Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...
Galatasaray transfer haberi son dakika! Yeni sezon öncesi gerçekleştirdiği transferlerle dikkatleri üzerine çeken Galatasaray, Tete transferiyle de güçlü bir kadro oluşturma hedefinde. Cimbom, Shakhtar Donetsk'ten ayrılan Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferi için adımlarını atmış durumda. Bu haberin ardından futbolseverler, Tete'nin maliyetini araştırıyor. İşte, haberin detayları...
Fenerbahçe vezgeçti, Galatasaray'ın önü açıldı! Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Tete'yi kadrosuna katmak üzere. Kulüp yönetimi, Tete ile yapılan görüşmeler sonucunda her konuda anlaşmaya vardıkları iddiasını gündeme taşıdı. Brezilyalı yıldız futbolcu Tete'nin maliyeti birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İşte, detaylar...
FENER TRANSFERDEN VAZGEÇTİ!
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Tete hakkında Fenerbahçe dün bir açıklama yaparak transferden vazgeçtiklerini açıkladı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Son dönemde Kulübümüz ile adı geçen futbolcu Tete (Mateus Cardoso Lemos Martins) hakkında kamuoyunu bilgilendirmek zorunlu hale gelmiştir.
Futbolcu ve ekibi, geçtiğimiz günlerde Türkiye ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaret esnasında adı geçen oyuncu, menajerleri tarafından kulübümüze önerilmiştir.
Kulübümüz muhtemel transfer ihtimaline istinaden şartları sorgulamış, ancak yapılan hukuki, finansal ve teknik değerlendirmeler sonucunda oyuncunun transferinin tarafımıza uygun olmadığı kanaatine varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
TETE'NİN MALİYETİNİ DUYURDULAR
Galatasaray ile Tete arasındaki anlaşmanın detayları da netlik kazandı. A Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılıların, genç oyuncuya yıllık 2 milyon 500 bin euro maaş ödeyeceği öğrenildi. Bonservisini elinde bulunduran Tete'ye aynı zamanda 5 milyon euro imza parası verileceği kaydedildi.
Gremio altyapısında yetişen Tete, 2018-2019 sezonunda Shakhtar Donetsk'in yolunu tuttu. Ukrayna temsilcisi, Brezilyalı oyuncu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
TETE KİMDİR?
Tam adı Mateus Cardoso Lemos Martins olan Tete 15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya'da dünyaya geldi.
23 yaşındaki futbolcu kariyerine Gremio takımının altyapısında başladı. 2008-2019 yılları arasında Gremio altyapısında forma giyen Tete profesyonel kariyerine Ukrayna'nın Shaktar Donetsk takımında başladı.
2019 yılında Shaktar Donetsk'e transfer olan yıldız futbolcu burada 4 sezon forma giydikten sonra 2021/2022 sezonunda Fransız ekibi Lyon'a kiralandı. Lyon formasıyla 26 maça çıkan Tete 8 gol kaydetti.
Tete, Lyon'un ardından Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralık olarak gitti. Leicester formasıyla 14 maça çıkan Tete 1 gollük katkı sağladı.
23 yaşındaki başarılı futbolcunun önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giymesi bekleniyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!
Öte yandan Tete, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Futbolcu Mauro Icardi'nin karakteristik gol sevincini anımsatan emojilerle yaptığı paylaşım, futbolseverler arasında büyük bir heyecan yarattı.
Paylaşımın altına gelen yorumlar arasında, "Geliyor mu?" ve "Takımımıza katılacak mı?" gibi heyecan dolu sorular ve yorumlar yer alıyordu.
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- Galatasaray transferde çalıma doymuyor! Tete'den al haberi! Piyasa değeri...
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