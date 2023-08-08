Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok kavga! Yunanistan'da kan döküldü UEFA maçı iptal etti
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Yunanistan'ın AEK takımı ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı arasındaki maç öncesi olay çıktı. Hırvat taraftarlar çıkan olaylarda bir AEK'lıyı bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan kavga sonrası UEFA maçı iptal etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 3. ön eleme turu maçları ile devam ediyor. AEK ile Dinamo Zagreb'in karşı karşıya geleceği maç öncesi büyük olaylar yaşandı.
Hırvat taraftarlar yasak olmasına rağmen Yunanistan'a gitti. Çıkan olaylarda bir AEK taraftarı hayatını kaybetti.
UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu.
Yunan Polisi 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.
AEK'DAN AÇIKLAMA!
Yunan ekibi hayatını kaybeden taraftar için bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Michael seni asla unutmayacağız. Katiller ve sorumlular cezasını çekecek!" denildi.
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