Şampiyonlar Ligi maçı öncesi şok kavga! Yunanistan’da kan döküldü UEFA maçı iptal etti

UEFA maçı iptal ederken Dinamo Zagreb'in men edilme ihtimali doğdu.

Yunan Polisi 84 Hırvat, 2 Yunan, 1 Alman, 1 Avusturyalı, 1 Boşnak ve 1 Arnavut olmak üzere 98 kişiyi tutukladı.

AEK'DAN AÇIKLAMA!

Yunan ekibi hayatını kaybeden taraftar için bir mesaj yayınladı. Mesajda, "Michael seni asla unutmayacağız. Katiller ve sorumlular cezasını çekecek!" denildi.