07 Ağustos 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
ABONE OL
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura günü! Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak. Ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı elemesi halindeki rakibi belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Molde-Klaksvik galibiyle eşleşecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elediği Zalgiris Vilnius'un ardından üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin Olimpija'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.

Galatasaray, grup aşaması öncesi son eleme turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

LİG YOLU:

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA