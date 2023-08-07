UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura günü! Galatasaray'ın muhtemel rakibi belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün yapılacak. Ülkemizi temsil eden Galatasaray'ın Olimpija Ljubljana'yı elemesi halindeki rakibi belli oldu. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Molde-Klaksvik galibiyle eşleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, 2-2 ve 1-0'lık skorlarla elediği Zalgiris Vilnius'un ardından üçüncü eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ile mücadele edecek.
Sarı-kırmızılı temsilcimizin Olimpija'yı elemesi halinde play-off turunda karşılaşacağı rakip belli oldu.
Galatasaray, grup aşaması öncesi son eleme turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:
ŞAMPİYONLAR YOLU:
Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)
Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)
Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray
LİG YOLU:
Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)
Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)
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