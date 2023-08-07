UEFA Şampiyonlar Ligi’nde kura günü! Galatasaray’ın muhtemel rakibi belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle:

ŞAMPİYONLAR YOLU:

Slovan Bratislava (Slovakya)/Maccabi Haifa (İsrail) - Young Boys (İsviçre)

Royal Antwerp (Belçika) - AEK (Yunanistan)/Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

Rakow (Polonya)/Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Kopenhag (Danimarka)/Sparta Prag (Çekya)

Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)/Molde (Norveç) - Olimpija Ljubljana (Slovenya)/Galatasaray

LİG YOLU:

Rangers (İskoçya)/Servette (İsviçre) - PSV Eindhoven (Hollanda)/Sturm Graz (Avusturya)

Braga (Portekiz)/Baçka (Sırbistan) - Panathinaikos (Yunanistan)/Olimpik Marsilya (Fransa)