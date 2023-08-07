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GS maçı ertelenecek mi? Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Maç bilgileri...

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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GS maçı ertelenecek mi? Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Maç bilgileri...

Şampiyonlar Ligi eleme turunda Zalgiris’i kendi evinde yenerek üst tura yükselen Galatasaray, NK Olimpija ile eşleşti. Maçın günü saati ve hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Şimdi ise maçın ertelenip, ertelenmeyeceği araştırılıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte, cevabı...

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray, Olimpija ile sahada karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Olimpija GS maçı tarihi...

NK OLİMPİJA GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın NK Olimpija ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakası 8 Ağustos 2023 Salı günü oynanacak. Mücadelenin saati ise 22.00 olarak duyuruldu. Karşılaşma S Sport + ekranlarından canlı izlenebilecek.

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Bu durum akıllara "karşılaşma ertelenecek mi?" sorusunu getirdi. Mücadelenin ertelenmesine ilişkin henüz alınmış bir karar yok.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçmelerine rağmen savunma olarak hatalar yaptıklarını dile getirerek, "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" dedi.

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