GS maçı ertelenecek mi? Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Maç bilgileri...
Şampiyonlar Ligi eleme turunda Zalgiris’i kendi evinde yenerek üst tura yükselen Galatasaray, NK Olimpija ile eşleşti. Maçın günü saati ve hangi kanalda olduğu merak konusu oldu. Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Şimdi ise maçın ertelenip, ertelenmeyeceği araştırılıyor. Peki, NK Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ertelendi mi, ne zaman oynanacak? İşte, cevabı...
Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu maçları kapsamında Galatasaray, Olimpija ile sahada karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, maçın detaylarını araştırıyor. Peki, Olimpija Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte, Olimpija GS maçı tarihi...
NK OLİMPİJA GS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın NK Olimpija ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme turu müsabakası 8 Ağustos 2023 Salı günü oynanacak. Mücadelenin saati ise 22.00 olarak duyuruldu. Karşılaşma S Sport + ekranlarından canlı izlenebilecek.
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Olimpija'nın bulunduğu bölgede aşırı yağış nedeniyle birçok bölge sel altında kaldı. Bu durum akıllara "karşılaşma ertelenecek mi?" sorusunu getirdi. Mücadelenin ertelenmesine ilişkin henüz alınmış bir karar yok.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, turu geçmelerine rağmen savunma olarak hatalar yaptıklarını dile getirerek, "Bir sonraki maçta daha iyi bir Galatasaray izleyeceğiz" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise 9. sınıf kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? LGS 2. nakil sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr...
- GS maçı ertelenecek mi? Olimpija Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Maç bilgileri...
- YKS tercih sonuçları ÖSYM ais sayfası! YKS tercihleri bitti mi? YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?
- Estetiksiz 10 yaş gençleştiriyor! Yaşlanma belirtisine Canan Karatay tarifi! Bu besini uyuyana kadar tüketin
- BİLSEM kayıtları ne zaman 2023? BİLSEM hayıt hakkı kazanan öğrenciler! İtiraz başvurusu, taban puanları, kayıt içi gerekli belgeler...
- 12 ay boyunca 1.100 TL verilecek! Ek ödemeler 2 hafta içinde IBAN hesabına yatıyor! Aile Destek ödemesi e-Devlet başvuru ekranı!
- Kabine Toplantısı bugün mü? 7 Ağustos Pazartesi Kabine saat kaçta toplanacak? 2023 Kabine gündem konuları...
- 2023 Üniversite tercihleri ne zaman belli olacak? YKS üniversite tercihleri hangi tarihte açıklanacak?
- Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi hangi kanalda yapılacak?
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman başlayacak? Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Mete Gazoz'un hastalığı nedir? Dünya şampiyonu Mete Gazoz kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Bakın ünlü futbolcular aslen nereli! Listede yok yok! Arda Güler, Uğurcan Çakır, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz Ünder...