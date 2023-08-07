2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
"2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un play-off turundaki rakiplerinin belli olacağı 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. 3. ön eleme turunda Maribor ile karşılaşacak olan sarı lacivertiler, Slovenya ekibini geçmesi halinde play-off turuna kalacak. Temsilcimizin turu geçmesi halinde eşleşeceği takım da bugün netlik kazanacak. Peki, 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
"2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Maribor'u elemesi halinde Konferans Ligi'nde play-off turuna kalacak. Peki, 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2023/24 UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları öncesi heyecan dorukta. Konferans Ligi Play-Off turu kura çekimi tarihi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi 3. Tur eleme maçları öncesinde kura çekimi heyecanı yaşanacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası 7 Ağustos 2023 Pazartesi bugün (TSİ) 15.00'te çekilecek.
Çekiliş UEFA resmi internet sitesi üzerinden üzerinden canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?
Eşleşmeler henüz belli olmadı. Saat 15.00'te çekilecek kuraların ardından Fenerbahçe'nin rakibi de belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Muhtemel rakipler şöyle:
FENERBAHÇE MUHTEMEL RAKİPLER
Osasuna (İspanya)
Lech Poznan (Polonya) / Spartak Trnava (Slovakya)
Rapid Wien (Avusturya) / Debrecen (Bulgaristan)
Twente (Hollanda) / Riga (Letonya)
APOEL (Güney Kıbrıs) / Dila Gori (Gürcistan)
Rijeka (Hırvatistan) / B36 Torshavn (Faroe Adaları)
Arouca (Portekiz) - Brann (Norveç)
FCSB (Romanya) / Nordsjaelland (Danimarka)
Legia Varşova (Polonya) / Austria Wien (Avusturya)
Rosenborg (Norveç) / Hearts (İskoçya)
Hibernian (İskoçya) / Luzern (İsviçre)
Tobol (Kazakistan) / Derry City (İrlanda)
Sepsi (Romanya) / Aktobe (Kazakistan)
Hapoel Beer Sheva (İsrail) / Levski (Bulgaristan)
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- 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
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