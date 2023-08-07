"2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi ve 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 7 Ağustos bugün gerçekleşiyor. Sarı-lacivertliler, 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Maribor'u elemesi halinde Konferans Ligi'nde play-off turuna kalacak. Peki, 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?