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UEFA Konferans Ligi! Fenerbahçe Beşiktaş Yukatel Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri...

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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UEFA Konferans Ligi! Fenerbahçe Beşiktaş Yukatel Adana Demirspor’un muhtemel rakipleri...

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE MAÇALRIN TARİHİ

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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