UEFA Konferans Ligi! Fenerbahçe Beşiktaş Yukatel Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Olympiakos-Genk eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda Aris-Dinamo Kiev eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
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