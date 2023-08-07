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Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi hangi takım? ⚽Play-off maç tarihleri 2023!

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın rakibi hangi takım? ⚽Play-off maç tarihleri 2023!

"Galatasaray’ın rakibi kim oldu?" sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı. Şampiyonlar Ligi kura çekilişi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentindeki Play-off turu kura çekiminde, 3. elemedeki rakibini geçmesi halinde temsilcimiz Galatasaray'ın karşılaşacağı muhtemel takımlar belli oldu. Peki Galatasaray rakibi kim oldu? İşte, Play-off eşleşmeleri, maç tarihleri takvimi...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi 7 Ağustos (bugün) yapıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde play-off turundaki muhtemel rakibi netleşti. Futbolseverler, "Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi kim oldu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi, grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi bugün (7 Ağustos 2023 Pazartesi) yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan sarı kırmızılılar Zalgiris'i eleyerek 3. turda Olimpija Ljubljana ile eşleşmişti.

Aslan'ın play-off turundaki rakibi de belli oldu.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

GALATASARAY'IN RAKİBİ KLAKSVIK - MOLDE MAÇININ GALİBİ OLACAK!

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi play off turunda Klaksvik - Molde maçının galibiyle eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 22-23 Ağustos, rövanşları 29-30 Ağustos'ta oynanacak.

AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

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