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Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda! Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'e teklif...

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Giriş Tarihi: 07.08.2023 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
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Galatasaray’da 2 ayrılık kapıda! Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’e teklif...

Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını hızlandırırken, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün için sarı kırmızılılara teklif geldi. İki ismin de ayrılığı gündemde. İşte detaylar...

Galatasaray, gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'da yol ayrımına geldi. Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.



SATIŞA ONAY VERİLECEK

25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.

YUNUS DA YOL AYRIMINDA

Yunus için de Avrupa'dan 5.5 milyon Euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken, gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

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