Galatasaray’da 2 ayrılık kapıda! Berkan Kutlu ve Yunus Akgün’e teklif...





SATIŞA ONAY VERİLECEK

25 yaşındaki futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde satışına onay verilecek.

YUNUS DA YOL AYRIMINDA

Yunus için de Avrupa'dan 5.5 milyon Euro dolaylarında teklif yapıldığı öğrenilirken, gelen tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.