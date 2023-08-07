Galatasaray'da 2 ayrılık kapıda! Berkan Kutlu ve Yunus Akgün'e teklif...
Galatasaray bir yandan transfer çalışmalarını hızlandırırken, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün için sarı kırmızılılara teklif geldi. İki ismin de ayrılığı gündemde. İşte detaylar...
Galatasaray, gösterdiği performans ile beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'da yol ayrımına geldi. Geçen sezon rotasyonda önemli işler yapan Berkan hayal kırıklığı yaratan isimlerden biri oldu.
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