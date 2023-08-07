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Galatasaray'a taraftarı üzecek teklif! Orta sahanın kalbini İtalyanlar istiyor...

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Giriş Tarihi: 07.08.2023
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Galatasaray’a taraftarı üzecek teklif! Orta sahanın kalbini İtalyanlar istiyor...

İtalyan devi Napoli, Galatasaray'ın orta sahasında kritik bir rol üstlenen Lucas Torreira'ya talip oldu. Napoli yıldız oyuncu için Aslan'a 15 milyon euro teklif etti. İşte detaylar...

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