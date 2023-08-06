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Milli okçu Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu

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Giriş Tarihi: 06.08.2023 Güncelleme Tarihi: 06.08.2023
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Milli okçu Mete Gazoz Dünya Şampiyonu oldu

Milli okçu Mete Gazoz, Almanya'da düzenlen Dünya Şampiyonası'nın klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

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