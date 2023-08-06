Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.