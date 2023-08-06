Galatasaray Olimpija Ljubljana maçının hazırlıklarını sürdürdü!
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.
MAÇ ÖNCESİ SON ANTRENMAN YARIN YAPILACAK
Galatasaray, yarın öğle saatlerinde Slovenya'ya hareket edecek ve maç öncesindeki son antrenmanını TSİ 21.00'de Stozice Stadı'nda gerçekleştirecek.
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