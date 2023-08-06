Arsenal İngiltere Süper Kupa’yı kazandı! City’i penaltılarda devirdi…

Arsenal, penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde 17. kez bu kupanın sahibi oldu.

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig ve İngiltere Kupası'nda zirveye ulaşarak "üçleme" (treble) yapan City ise sezona kupayla başlama fırsatını değerlendiremedi.