Arsenal İngiltere Süper Kupa'yı kazandı! City’i penaltılarda devirdi…
İngiltere Süper Kupa'da (FA Community Shield) Arsenal, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından Manchester City'yi penaltılar sonunda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
İngiltere Süper Kupa'da (FA Community Shield) Arsenal, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin ardından Manchester City'yi penaltılar sonunda 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Başkent Londra'daki tarihi Wembley Stadı'nda oynanan yeni sezonun ilk kupa mücadelesinde, Manchester City ile Arsenal karşılaştı.
İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın ikinci devresinde City, 77. dakikada Cole Palmer'in ağları sarmasıyla 1-0 öne geçti. Mücadelenin son bölümünde ataklarını sıklaştıran Arsenal, 90+11. dakikada Leandro Trossard'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşmanın normal süresinin bu skorla tamamlanmasının ardından penaltılara geçildi.
Arsenal, penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayarak tarihinde 17. kez bu kupanın sahibi oldu.
Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, lig ve İngiltere Kupası'nda zirveye ulaşarak "üçleme" (treble) yapan City ise sezona kupayla başlama fırsatını değerlendiremedi.
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