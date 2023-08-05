Galatasaray 3. ön eleme maçı ne zaman? Galatasaray NK Olimpija maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

"Galatasaray NK Olimpija maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" soruları arama motorlarında hız kazandı. Galatasaray NK Olimpija maçı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu kapsamında oynanacak. Maçı detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, karşılaşmaya dair tüm detaylar...