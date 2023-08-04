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Emre Kılınç Samsunspor'da! Galatasaray'da ayrılık...

SPOR
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Emre Kılınç Samsunspor’da! Galatasaray’da ayrılık...

Süper Ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor, Galatasaray kulübünden 28 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı. Kırmızı-beyazlı formayı giyen tecrübeli oyuncu, kendisini 3 yıllık Samsunsporlu yapan imzayı attı. İşte detaylar...

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