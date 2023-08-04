Murat Sancak’tan sahada rakip oyuncuya transfer teklifi

PENALTI VE KIRMIZI KART

62. dakikada merkezden savunma arkasına sarkan Birligea, Gravillon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Hakem, Ndiaye ve Birligea'ye tartışmadan dolayı sarı kart gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Gravillon, doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Adana Demirspor oyuna 10 kişi devam etti.