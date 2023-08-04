Murat Sancak'tan sahada rakip oyuncuya transfer teklifi
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın maç sonunda yaptığı transfer çalışması gündeme oturdu. Rakip takımdan beğendiği futbolcuyu bırakmayan Sancak, 'Seni transfer edeceğim' dedi.
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde tarihi bir galibiyet alırken başkan Murat Sancak'ın maç sonu saha içinde yaptığı 'Transfer görüşmesi' gündeme oturdu. Cluj'un yıldızının yanına giderek kendisini transfer edeceğini jestleriyle anlattı.
AKINTOLA GOL PERDESİ AÇILDI
Kritik maçın 43. dakikasında Adana Demirpsor'da Akintola, gol perdesini açan isim oldu. Adana temsilcisinin soldan kazandığı kornerde Belhanda, kale alanının ön bölümüne doğru falsolu ortaladı. İyi yer tutan Akintola vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı yakın köşeden ağlara gönderdi.
PENALTI VE KIRMIZI KART
62. dakikada merkezden savunma arkasına sarkan Birligea, Gravillon'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Hakem, Ndiaye ve Birligea'ye tartışmadan dolayı sarı kart gösterdi. Penaltıya sebebiyet veren Gravillon, doğrudan kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Adana Demirspor oyuna 10 kişi devam etti.
MURAT SANCAK SAHAYA İNDİ
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, tribünleri sakinleştirmek için sahaya indi ve taraftarlarla konuştu. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Mogos, sağ ayağının üstüyle sol köşeye vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.
90+3'TE GELEN GALİBİYET
90+3. dakikada Adana Demirspor'un paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Younes Belhanda'nın pası savunmaya çarparak Cherif Ndiaye'nin önünde kaldı ve golcü oyuncu, takımını öne geçiren isim oldu. 1-1 rövanşında Cluj'u evinde 2-1 mağlup eden Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'nde adını 3. Ön Eleme Turu'na yazdırdı.
SANCAK CLUJ'DAN AJETI'Yİ BEĞENDİ
Sancak, Cluj maçı sonrası Arlind Ajeti'nin yanına giderek onu beğendiğini dile getirdi. Daha sonra oyuncuyu bırakmayan Sancak forma numarasını öğrenmek için arkasına baktı. Sportif Direktör Gökhan Öztürk'ü yanına çağıran Sancak, Arlind Ajeti'ye onu beğendiğini transfer etmek istediğini aktardı.
Görüntüler kısa sürede büyük ilgi görürken "Murat Sancak, maç sonunda bile transfer çalışmalarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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