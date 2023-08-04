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Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? FB Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak 2023? FB Maribor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi Slovenya ekibi Maribor oldu. "Fenerbahçe Maribor maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?" soruları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kombine biletlerine azalmaya giden Fenerbahçe, taraftar çeşitliliğini artırmak istiyor. İşte, Fenerbahçe Maribor bilet fiyatları ve tarihi hakkında detaylar...

Fenerbahçe Maribor maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Zorlu eşleşmenin ilk maçı Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak. "Fenerbahçe Maribor maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. İşte, maça dair tüm detaylar...

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Fenerbahçe Maribor karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.

Kanaryanın turnucadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.

FENERBAHÇE MARIBOR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Maribor maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

FENERBAHÇE-MARİBOR MAÇI BİLETLERİ GENEL SATIŞA NE ZAMAN ÇIKACAK?

Fenerbahçe-NK Maribor maçı biletlerinin genel satışa Pazartesi-Salı günü çıkması bekleniyor.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Altay Bayındır, Osayi, Serdar Aziz, Becao, Ferdi, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Dusan Tadic, İrfan Can, Ryan Kent, Edin Dzeko.

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