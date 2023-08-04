Fenerbahçe transfere doymadı! Toko Ekambi sesleri

30 yaşındaki futbolcunun maaş talebinin oldukça yüksek olduğu, Kanarya'nın ise bu ücreti makul bir seviyeye çekmeye çalıştığı bildirildi. Sarı-laciverliler, Kamerunlu oyuncuyla görüşmelerine devam edecek.

İMZA YAKIN

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncuyla yıllık ücret konusunda anlaşmaya varması halinde imzaların atılması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezonu Lyon ve Rennes'de oynayarak geçiren başarılı futbolcu tüm kulvarlarda 38 kez sahaya çıkarken, 9 gol ve 4 asistlik bir performans ortaya koymayı başarmıştı.