Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadeleye devam...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Differdange'yi 4-3 yenen Maribor oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile ilk maçını 10 Ağustos'ta İstanbul'da, İkinci maçını ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynayacak.