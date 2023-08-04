Fenerbahçe Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadeleye devam...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gecenin maçları tamamlanırken temsilcimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri de belli oldu. İşte yeni turdaki rakiplerimiz...
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselen Fenerbahçe'nin rakibi Differdange'yi 4-3 yenen Maribor oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor ile ilk maçını 10 Ağustos'ta İstanbul'da, İkinci maçını ise 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynayacak.
120+1'DE GELEN TUR
Differdange karşısında kendi sahasında 3-1 geriye düşen Slovenya temsilcisi Maribor, önce 90 dakika içinde skoru 3-3'e getirdi, daha sonra uzatmalara giden maçın 120+1. dakikasında bulduğu golle 4-3 kazanmayı başardı.
ADANA DEMİRSPOR'A HIRVAT RAKİP
Macaristan ekibi Zalaegerszegi'yi ilk maçta 1-0 ve rövanşta 2-1'lik skorlarla yenen Hırvatistan temsilcisi Osijek ise 3. eleme turunda Adana Demirspor ile mücadele edecek.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ GARDAŞ
İlk maçta 2-2 berabere kaldığı Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımını rövanşta 2-0 mağlup eden Azerbaycan ekibi Neftçi, tur atlayarak Beşiktaş ile eşleşti.
Ligde 3. eleme turu müsabakaları, 10 ve 17 Ağustos'ta oynanacak.
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