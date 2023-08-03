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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 2023! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023
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UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 2023! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden ülke takımlarının elde ettiği başarılarına göre hesaplanan bir sistemdir. Her galibiyet, beraberlik ve ilerlenen her tur, ülke puanına katkı sağlar. Beşiktaş ise 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, Güncel UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum…

UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2023, temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadelelerinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bu sezon Avrupa Kupalarında Beşiktaş, Fenerbahçe ,Galatasaray ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlar ülke puanı sıralaması açısından belirleyici olacak. Futbolseverler ise UEFA Ülke Puanı Sıralamasına odaklanmış durumda. Peki Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, detaylar…

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

1 İngiltere - 88.928

2 İspanya - 75.927

3 İtalya - 71.569

4 Almanya - 69.552

5 Hollanda - 52.300

6 Fransa - 51.914

7 Portekiz- 46.816

8 Belçika-35.000

9 İskoçya - 30.450

10 Avusturya - 28.800

11 İsviçre - 28.175

12 Türkiye - 27.850

13 Sırbistan - 27.175

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