UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 2023! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?
SPOR ahaber.com.tr
UEFA ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden ülke takımlarının elde ettiği başarılarına göre hesaplanan bir sistemdir. Her galibiyet, beraberlik ve ilerlenen her tur, ülke puanına katkı sağlar. Beşiktaş ise 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Tirana'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. ön eleme turuna yazdırdı. Peki Türkiye UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, Güncel UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum…
UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2023, temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadelelerinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bu sezon Avrupa Kupalarında Beşiktaş, Fenerbahçe ,Galatasaray ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlar ülke puanı sıralaması açısından belirleyici olacak. Futbolseverler ise UEFA Ülke Puanı Sıralamasına odaklanmış durumda. Peki Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, detaylar…
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?
1 İngiltere - 88.928
2 İspanya - 75.927
3 İtalya - 71.569
4 Almanya - 69.552
5 Hollanda - 52.300
6 Fransa - 51.914
7 Portekiz- 46.816
8 Belçika-35.000
9 İskoçya - 30.450
10 Avusturya - 28.800
11 İsviçre - 28.175
12 Türkiye - 27.850
13 Sırbistan - 27.175
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- BBC'nin Mayıs 2023'te yayımladığı Dünya'nın En iyi 100 Çocuk Kitabı listesinde ilk sırada yer alan kitap hangisidir?
- 7 kez maruz kaldığı yıldırım çarpmaları sonucunda vücudunda büyük yaralar ve yanıklar oluşsa da sağ kurtulmayı başararak Guinness Dünya Rekolarına giren Roy Sullivan 71 yaşında nasıl ölmüştür?
- 1896 Atina Olimpiyatlarına katılan ve modern olimpiyatlarda resmi olarak bu zamana kadar yarışan en genç atlet olan Dimitrios Loundras bu unvanı kazandığında kaç yaşındaydı?
- MS 244-249 arasında hüküm sürmüş Roma İmparatorunun lakabı ve adı hangisidir?
- İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi! Saç beyazlamasını durduruyor! 40 gün boyunca her sabah...
- İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI SON DAKİKA 2023! Öğretmenlerin il dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? e-Devlet / MEBBİS sonuç ekranı!
- 3 burç zirveye yerleşti! Beyinleri makine gibi çalışıyor! İşte en zeki burç sıralaması 2023!
- iPhone 15 ne zaman çıkacak, kaç TL olacak 2023? IPHONE 15 özellikleri, fiyat listesi...
- Halkbank duyurdu! Hesabına TL yatıranlara 32 gün sonra 8.661,92 TL EK nakit para ödemesi yapılacak
- Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir? Yeni Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyeri...
- Metin Gürak kimdir? Yeni Genelkurmay Başkanı Metin Gürak kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
- BİLSEM SINAV SONUÇLARI 2023 | BİLSEM mülakat sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! meb.gov.tr