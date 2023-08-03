UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL 2023! Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

UEFA Ülke Puanı Sıralaması 2023, temsilcilerimizin Avrupa Kupaları mücadelelerinin başlamasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Bu sezon Avrupa Kupalarında Beşiktaş, Fenerbahçe ,Galatasaray ve Adana Demirspor'un alacağı sonuçlar ülke puanı sıralaması açısından belirleyici olacak. Futbolseverler ise UEFA Ülke Puanı Sıralamasına odaklanmış durumda. Peki Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, detaylar…