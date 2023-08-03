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Galatasaray'da Yunus Akgün'e teklif! Fransız ekibine mi gidecek?

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023
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Galatasaray’da Yunus Akgün’e teklif! Fransız ekibine mi gidecek?

Transferde hızlı günler geçiren Galatasaray'da Yunus Akgün'e talip çıktı. Genç oyuncuyu Fransız ekibi Bordeaux satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken sarı kırmızılı yönetimin bu teklife olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

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