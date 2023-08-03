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Son dakika | Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tete ile anlaşma tamam

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Giriş Tarihi: 03.08.2023 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023
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Son dakika | Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Tete ile anlaşma tamam

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Transfer sezonunun en hızlı takımı Fenerbahçe bir yıldızı daha bitirmek üzere. Adı 3 büyüklerle anılan Brezilyalı Tete, sarı lacivertli takımla 4.5 milyon euro karşılığında anlaştı.

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