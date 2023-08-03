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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçına İsveçli hakem

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Giriş Tarihi: 03.08.2023
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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçına İsveçli hakem

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile eşleşen Galatasaray'da deplasmanda oynanacak ilk maçın hakemi İsveçli Andreas Ekberg oldu.

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