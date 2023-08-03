Galatasaray’a zımba gibi forvet! Stoperler kaçacak delik arayacak!

Galatasaray, yaz transfer sezonunda büyük bir performans sergileyerek kadrosuna önemli futbolcuları katmaya devam ediyor. Son olarak Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i transfer etme planıyla harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, futbol dünyasında bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer politikasında büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor ve taraftarların heyecanını doruklara çıkarıyor. İşte detayları...

Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için önemli adımlar attı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer edilen Kaan Ayhan'ın bonservisi için 2 milyon 800 bin euro ödendi. Milli stoperin Galatasaray'a katılmasıyla savunma hattı daha da sağlamlaştı.

Sol bek pozisyonunda ise Galatasaray, İspanyol oyuncu Angelino'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki deneyimli sol bek, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödenen Angelino için satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi. Bu transferlerle Galatasaray, defans hattını güçlendirerek gelecek sezona daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.