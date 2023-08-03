Galatasaray'a zımba gibi forvet! Stoperler kaçacak delik arayacak!
Galatasaray, yaz transfer sezonunda yaptığı etkileyici yıldız transferleriyle futbol dünyasının dikkatini üzerine çekmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Wilfried Zaha ve Mauro Icardi gibi önemli isimleri kadrosuna katarak büyük bir iddiayla sezona hazırlanıyor. Şimdi ise gözler Atletico Madrid'in Portekizli 10 numarası Joao Felix'e çevrildi. Galatasaray, bu genç yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray, yaz transfer sezonunda büyük bir performans sergileyerek kadrosuna önemli futbolcuları katmaya devam ediyor. Son olarak Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix'i transfer etme planıyla harekete geçen sarı-kırmızılı ekip, futbol dünyasında bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, transfer politikasında büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürüyor ve taraftarların heyecanını doruklara çıkarıyor. İşte detayları...
Galatasaray, savunma hattını güçlendirmek için önemli adımlar attı. İtalyan ekibi Sassuolo'dan transfer edilen Kaan Ayhan'ın bonservisi için 2 milyon 800 bin euro ödendi. Milli stoperin Galatasaray'a katılmasıyla savunma hattı daha da sağlamlaştı.
Sol bek pozisyonunda ise Galatasaray, İspanyol oyuncu Angelino'yu kadrosuna kattı. 26 yaşındaki deneyimli sol bek, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı. 1 milyon 500 bin euro kiralama bedeli ödenen Angelino için satın alma opsiyonu ise 6 milyon euro olarak belirlendi. Bu transferlerle Galatasaray, defans hattını güçlendirerek gelecek sezona daha emin adımlarla ilerlemeyi hedefliyor.
Sarı-kırmızılı ekip, forvet hattına da önemli transferler gerçekleştirdi. Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Galatasaray'a transfer oldu ve 4 yıllık sözleşme imzalandı. Genç yetenek, hücum hattında önemli bir opsiyon olarak görülüyor.
Ayrıca Galatasaray, Cedric Bakambu ile anlaşmaya vardı. Al Nasr'dan transfer edilen Kongolu santrfor için bonservis bedeli olarak 700 bin euro ödendi. 2 yıllık sözleşme imzalanan Bakambu'nun hücumdaki etkisi merakla bekleniyor.
HEDEF JOAO FELİX
Galatasaray'ın gözü kulağı ise Joao Felix transferinde. Atletico Madrid'in genç yeteneği Joao Felix, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran isimler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi, bu transfer için büyük bir inançla çalışıyor.
Galatasaray, Joao Felix'i transfer etmek için Atletico Madrid'e görüntüler göndererek transfer görüşmelerini başlatmayı planlıyor. Taraftarların da desteğiyle Galatasaray, bu transferde başarılı olmak için elinden geleni yapıyor.
ESKİ OYUNCULAR DEVREYE GİRDİ
Galatasaray, Joao Felix transferi için önemli bir strateji izliyor. Eski Portekizli oyuncuların da devreye girdiği transfer sürecinde, takımın eski yıldızları Felix'i Galatasaray'a çekmek için büyük çaba sarf ediyor.
JOAO FELİX'İN GEÇMİŞİ
Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, 2019 yılında Benfica'dan transfer edilmiş ve İspanyol kulübü kasasından tam 127 milyon euro çıkarmıştı. Şu anda 23 yaşında olan oyuncunun Atletico Madrid ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Geçtiğimiz sezon Chelsea'de kiralık olarak forma giyen Joao Felix, Premier Lig'de 16 maçta görev aldı ve 4 gol kaydetti. Yetenekleriyle göz dolduran genç oyuncu, Galatasaray'ın hücum hattına büyük bir güç katacağı düşünülüyor.
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